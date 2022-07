Foot - Mercato

Mandanda, Cristiano Ronaldo, Icardi... Toutes les infos mercato du 5 juillet

Publié le 5 juillet 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Un accord est trouvé pour le transfert de Mandanda

Relégué sur le banc une bonne partie de la saison dernière, Steve Mandanda pourrait quitter l'OM cet été malgré l'arrivée d'Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le portier français aurait trouvé un accord avec le Stade Rennais en vue d'un transfert cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Le clan Luis Henrique vend la mèche pour son avenir

Cet été, Luis Henrique pourrait quitter l'OM. Et le père de l'ailier brésilien lâche d'ailleurs un gros indice sur son avenir : « Ça avance. C'est proche d'être bouclé. Entre le joueur et Flamengo, tout va bien. S'il explose à Flamengo, il ira à Barcelone, au Real, à la Seleção. Ici au Brésil, il n'y a pas d'égal . »



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Après Neymar, un nouveau feuilleton va débuter à Paris

Alors qu'il n'est plus en odeur de sainteté du côté du PSG, Mauro Icardi pourrait être poussé au départ dans les prochains jours. Selon L'EQUIPE , Monza est bel et bien dans le coup pour le recruter, mais le promu en Serie A pourrait attendre les derniers jours du mercato pour passer à l'action et tenter d'obtenir un prêt avec une partie de son salaire pris en charge par le PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Messi

Après une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi s'apprête à disputer son second exercice à Paris. Mais alors que son contrat court jusqu'en 2023, l'Argentin aurait sondé Xavi pour faire son retour au Barça selon les informations d'Eduardo Inda. Il attendrait désormais un signe de Joan Laporta.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Cette énorme sortie sur la vente du club