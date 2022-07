Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sort du silence après son licenciement

Publié le 5 juillet 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce mardi, Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG, qui l’a remplacé par Christophe Galtier. Alors que l’Argentin avait encore un an de contrat, il a donc été licencié au terme d’une saison décevante. Désormais libre, Pochettino est d’ailleurs sorti du silence pour livrer ses premiers mots suite à ce départ du PSG.

La révolution se poursuit au PSG. Après Leonardo qui a été remplacé par Luis Campos à la tête du sportif, c’est sur le banc de touche que cela a bougé. Comme attendu, Mauricio Pochettino a été licencié par le club de la capitale et c’est Christophe Galtier qui a été nommé entraîneur du PSG. Un gros changement officialisé ce mardi par les champions de France. « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. (…) Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », a-t-on pu lire dans le communiqué du PSG.

« Nous sommes fiers de partir sur un titre de champion de France »

Désormais, Mauricio Pochettino n’est donc plus l’entraîneur du PSG. Suite à cette décision, l’Argentin a pris la parole sur ses réseaux sociaux. « Je veux souhaiter à tout le monde au PSG le meilleur pour l'avenir, aux propriétaires, à la direction, aux joueurs, au staff et aux supporters. Je veux dire merci à Nasser (Al-Khelaïfi) de m'avoir donné l'opportunité de faire à nouveau partie de la famille du PSG. Nous avons partagé quelques moments extraordinaires et de belles victoires tous ensemble et, en tant que staff, chaque expérience est une leçon qui te permet de progresser pour l'avenir. Nous sommes fiers de partir sur un titre de champion de France pour un club qui a tellement signifié pour ma famille et moi, en tant que joueur, capitaine et entraîneur. À bientôt. Mauricio », a alors posté Mauricio Pochettino, qui a ainsi fait ses adieux au PSG, après avoir passé un an et demi sur le banc du club de la capitale.

« Je voudrais remercier Mauricio Pochettino »

A l’occasion de la conférence de presse de présentation de Christophe Galtier ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi eu quelques mots à l’égard de Mauricio Pochettino. Le président du PSG a ainsi confié à propos du désormais ex-entraîneur parisien : « Je voudrais remercier Mauricio Pochettino, on a fait beaucoup de belles choses avec lui et je lui souhaite le meilleur ». Place maintenant à l’ère Christophe Galtier au PSG.

