Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Galtier prévient déjà ses stars

Publié le 5 juillet 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Après avoir officialisé le départ de Mauricio Pochettino, le PSG a annoncé l'arrivée de Christophe Galtier. Libre après avoir résilié son contrat avec l'OGC Nice, le technicien s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Présenté à la presse ce mardi, il en a profité pour détailler son projet et envoyer un message aux stars du groupe comme Kylian Mbappé ou Neymar, annoncé partant.

Le PSG tient son nouvel entraîneur. Lors d'une conférence de presse d'environ trente minutes, le club parisien a officialisé l'arrivée de Christophe Galtier. Une arrivée annoncée depuis plusieurs semaines par le10Sport.com. Passé par le LOSC, l'ASSE ou encore l'OGC Nice, le technicien s'est engagé avec la formation jusqu'en 2024. Conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos a joué un grand rôle dans cette arrivée. Les deux hommes ayant collaboré ensemble lors de leur passage à Lille. Successeur de Mauricio Pochettino, Galtier va devoir gérer un vestiaire composé de stars. Une situation inédite pour lui. Mais pas de quoi affoler le nouveau coach du PSG, qui s'est exprimé sur la situation de nombreux joueurs, notamment de Neymar.

« J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar »

Poussé vers la sortie par Luis Campos selon plusieurs médias, Neymar conserve la confiance de Galtier. L'international brésilien pourrait prendre place au sein d'un système en 3-5-2 .« Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, être à l'écoute, mais je souhaite qu'il reste chez nous, c'est toujours mieux d'avoir un joueur d'une telle classe avec nous » a confié Galtier devant les médias.

« Toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif »

Galtier est également ravi de pouvoir diriger Kylian Mbappé, proche du Real Madrid il y a quelques semaines. « En tant qu'entraîneur français j'étais heureux que Kylian reste au PSG. C'est bien pour le PSG, notre championnat. Je n'ai pas échangé avec lui, comme avec aucun des joueurs. Je sais ce qu'il attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte, il va falloir ne pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Il est un joueur du PSG. Toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif » a-t-il prévenu.

« L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose »