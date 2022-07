Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est officiel pour Galtier, qui annonce déjà sa révolution

Publié le 5 juillet 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

C'est un secret de Polichinelle, Christophe Galtier a bel et bien été nommé entraîneur du PSG où il s'est engagé pour deux saisons, soit jusqu'en 2024. Dans cette optique, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice est présenté en conférence de presse et il annonce déjà la couleur pour son projet à la tête du club parisien.

Dans la foulée de l'annonce du départ de Mauricio Pochettino, le PSG a officialisé l'arrivée de Christophe Galtier. Le technicien s'est engagé jusqu'en 2027 au PSG, et il s'est présenté en conférence de presse pour sa présentation officielle aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale. Très fier d'avoir été choisi pour succéder à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a affiché sa joie et décrit les prémices de son projet.

«Je m'y suis préparé»

Ainsi, devant les médias, Christophe Galtier a livré ses premiers mots en tant qu'entraîneur du PSG : « Je suis ému, oui. Je suis fier. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc et c'est un symbole. Ici on dit "ici c'est Paris". Ca suscite des attentes de la part des spécialistes et des supporters. Il va falloir travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure ma responsabilité pour faire une grande saison, je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable. Mais seul c'est difficile, ensemble on est beaucoup plus forts. Quand j'ai discuté avec Luis Campos, j'ai mis peu de temps à prendre ma décision. Sa présence a été un élément déterminant. Les échanges avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité mais détermination ce poste de coach du PSG. Il y a des attentes, des gens sceptiques... Mais je suis prêt à répondre à vos questions . » Et elle concerne son projet au PSG.

Galtier a déjà un projet en tête

« Il faut avant tout gagner. Mais avec un tel effectif, vous devez bien jouer. Vous gagnez plus souvent quand vous jouez bien. Par rapport à ce que j'ai pu faire dans les clubs où j'ai travaillé, il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. Paris a souvent la possession, fait souvent face à des blocs bas. Il faudra à la fois bien attaquer, garder un juste équilibre, et bien évidemment ça ne ressemblera pas à ce que j'ai pu faire auparavant (...) Je veux voir de l'intensité, du rythme, des récupérations de balles rapides. Je n'ai pas encore rencontré les joueurs mais j'ai discuté avec les dirigeants de ce que je voulais faire. Je vais devoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On parle beaucoup d'une défense à trois. J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui », ajoute Christophe Galtier.

