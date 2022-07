Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG, Galtier arrive

Publié le 5 juillet 2022 à 12h45 par Arthur Montagne mis à jour le 5 juillet 2022 à 12h46

C'est la première étape de la révolution annoncée au PSG. Après de longues discussions pour trouver un accord sur un licenciement, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du club de la capitale qui vient de l'annoncer par le biais d'un communiqué officiel.

C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG. Arrivé en janvier 2021, le technicien argentin n'a jamais réussi à apposer sa patte sur l'effectif parisien et l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid a définitivement scellé son avenir à la tête du club de la capitale.

Pochettino officiellement démis de ses fonctions

Après de longues négociations concernant les indemnités de licenciement, le PSG et Mauricio Pochettino ont finalement trouvé un accord comme l'explique de le club de la capitale par le biais d'un communiqué officiel : « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino (...) Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir . »

Galtier a le champ libre

La voie est donc libre pour Christophe Galtier qui va succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Présent à la Factory lundi, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice a paraphé un contrat de deux saisons avec le club de la capitale et sera présenté ce mardi à 14h devant la presse.