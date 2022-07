Foot - Mercato

Transferts : Ces énormes coups à 0€ qui sont toujours possibles sur le mercato

Publié le 5 juillet 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

Depuis le 1er juillet, de nombreux joueurs ont vu leur contrat s'achever dans leur club respectif et se retrouve donc totalement libre sur le marché. Cette année, la liste est d'ailleurs impressionnante puisque de grands noms du football sont concernés et devraient se retrouver au cœur d'une lutte acharnée entre plusieurs clubs pour obtenir leur signature.

Depuis la crise provoquée par le Covid et son impact sur les finances des clubs, le marché des joueurs libres a pris une nouvelle ampleur. Et pour cause, certaines formations ne sont plus en mesure d'offrir les mêmes salaires ce qui offre des opportunités assez incroyables sur le mercato. En 2021, le PSG en avait par exemple profité pour recruter Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, à chaque fois sans débourser la moindre indemnité de transfert. En 2022, le PSG devrait être moins actif sur ce marché. Et pourtant, des très grands noms se retrouvent sur le marché et sont officiellement sans contrat depuis le 1er juillet.

Pogba, Di Maria... Les cas quasiment réglées

A commencer par un désormais ex-parisien. En effet, Angel Di Maria n'a pas prolongé au PSG et se retrouve donc libre de s'engager où il le souhaite. Pour le Fideo , le suspens est toutefois léger puisqu'il devrait rejoindre la Juventus. Et il ne sera pas le seul dans ce cas de figure. Paul Pogba devrait également signer à Turin où il fera son grand retour. D'autres dossiers sont bien engagés puisque le FC Barcelone compte bien profiter de certaines opportunités. En délicatesse avec ses finances, le Barça avait déjà explorer ce marché la saison dernière (Depay, Agüero et Garcia) et sera de nouveau actif. Cet été, ce sont Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) qui vont débarquer libres. Leurs signatures ont effectivement été annoncées.

Dembélé, Dybala... Les stars dans le flou

D'autres stars sont en revanche dans le flou à commencer par Ousmane Dembélé. L'ailier français n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone et pourrait donc partir libre bien que le tendance soit à une prolongation. En revanche, Paulo Dybala va bien quitter la Juventus. La Vieille Dame va se renforcer avec Pogba et Di Maria, mais laisse donc filer un joueur en fin de contrat. La Joya discute avec l'b, mais a également des touches en Premier League. Autre club italien particulièrement concerné, l'AC Milan va donc voir partir Franck Kessié et s'interroge encore pour Alessio Romagnoli et Zlatan Ibrahimovic qui se retrouvent donc sans contrat.

Isco, Marcelo, Suarez, Cavani... Les autres grands noms

Mais cette impressionnante liste est loin d'être terminée. En effet, le Real Madrid a décidé de ne pas prolonger Isco et Marcelo qui scrutent donc le marché en vue d'une nouvelle opportunité. Toujours à Madrid, mais du côté de l'Atlético, c'est Luis Suarez qui n'a pas prolongé, tout comme son compatriote Edinson Cavani qui quitte donc Manchester United. Pas facile pour ces joueurs de retrouver un club compte tenu de leurs exigences salariales, au point qu'un retour en Amérique du Sud ne soit pas à exclure. Difficile d'être exhaustif tant la liste est longue, mais nous pouvons ajouter Federico Bernardeschi, Jesse Lingard, Andrea Belotti, Luiz Felipe, Serge Aurier, Juan Mata ou encore Dan-Axel Zagadou sont également disponibles sur le marché.