Mercato - OM : A peine arrivé, il s’enflamme pour son transfert

Publié le 5 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Malgré une énorme concurrence, l'OM a réussi à boucler le transfert d'Isaak Touré qui débarque en provenance du Havre pour un montant avoisinant les 7M€, bonus compris. Le jeune défenseur central affiche d'ailleurs sa joie d'avoir signé à Marseille où il succédera à William Saliba.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de renforcer son secteur défensif afin de compenser les départs d'Alvaro Gonzalez et de William Saliba, de retour à Arsenal. Bien que l'arrivée d'Igor Tudor relance l'avenir de Duje Caleta-Car, le club phocéen a déjà enrôlé deux axiaux. Le premier était connu depuis longtemps puisqu'il s'agit de Samuel Gigot dont le transfert est bouclé depuis le mois de janvier. Le second a en revanche était bouclé après de longues discussions. En effet, l'OM a devancé la concurrence pour obtenir le transfert d'Isaak Touré. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international français U19 Isaak Touré en provenance du Havre Athletic Club. Le défenseur de 19 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2027 avec le club après le succès de sa visite médicale », expliquait le club phocéen par le biais d'un communiqué.

Un transfert à 7M€

Pour devancer la concurrence et réaliser ce très joli coup, l'OM a déboursé la somme de 7M€, bonus compris. Il s'agirait d'une opération bouclée de la manière suivante : 5,5M€ de part fixe + 1,5M€ de bonus. Du haut de ses 19 ans et de ses 2,04m, Isaak Touré débarque après avoir réalisé un Euro U19 plutôt abouti malgré l'élimination des Bleuets en demi-finales. Mais nul doute que l'OM a réalisé une belle affaire compte tenu du fait que le jeune défenseur est considéré comme un grand espoir et était notamment dans le viseur de Manchester City.

Touré fan de l'OM...

Il faut dire qu'Isaak Touré avait très envie de rejoindre l'OM, sa priorité depuis le début. « C'est une immense fierté, parce que l'OM est l'un des plus grands clubs français. Comme on dit : à jamais les premiers ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu'ils m'ont donnée, mais aussi mes agents, mes parents, mes coachs... Depuis tout petit, C'est mon club de cœur. On ne dit pas non à l'OM, ça ne se refuse pas », assure-t-il sur le site officiel de l'OM.

