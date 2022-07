Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À peine arrivé, le successeur de Saliba annonce la couleur

Publié le 3 juillet 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 3 juillet 2022 à 22h20

Débarqué du Havre pour renforcer la section défensive de l’OM, Isaak Touré est venu notamment combler le vide laissé par William Saliba pour qui le prêt est arrivé à expiration. Fervent admirateur du Français, Touré veut s’inspirer de sa réussite à l’OM et veut marquer le coup à Marseille auprès du vestiaire.

William Saliba a réalisé une grande saison à l’OM où il avait été prêté par Arsenal afin de bénéficier d’un temps de jeu important. Et ça n’a pas loupé puisqu’il a été un membre indéboulonnable de l’effectif de Jorge Sampaoli, jouant un rôle phare dans la qualification de l’OM pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Prêté sans option d’achat, William Saliba est retourné à Arsenal et a été numériquement remplacé à la fois par Samuel Gigot et Isaak Touré.

Isaak Touré, grand fan de William Saliba

À l’occasion d’une interview accordée au médias de l’OM et publiée ce dimanche, Isaak Touré s’est confié sur l’admiration qu’il porte pour son aîné William Saliba. « Une source d’inspiration à l’OM ? Il y a déjà William Saliba. Je m’inspire beaucoup de lui. Il est jeune, il a fait beaucoup de choses, il a fait plus de 100 matchs en Ligue 1 ».

Mercato - OM : Les planètes se sont alignées pour ce gros coup de Longoria https://t.co/Nc35Uv1U8s pic.twitter.com/reqjAKZems — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Isaak Touré veut apprendre de ses aînés et apporter un plus