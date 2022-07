Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Les premiers mots de la dernière recrue de Longoria après son arrivée à Marseille

Publié le 3 juillet 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 3 juillet 2022 à 20h26

Fraîchement arrivé à l’OM, Isaak Touré n’a pas caché sa joie d’avoir apposé sa signature sur le contrat proposé par le club phocéen en évoquant un sentiment « d’immense fierté » de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille pour les cinq prochaines années.

Comme Pape Gueye avant lui, une arrivée qui remonte à l’été 2020, Isaak Touré a lui aussi pris la direction de l’OM tout en disposant du statut d’agent libre. Le colosse français de 19 ans mesurant 2 mètres 06 s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille en y signant un contrat qui va le lier au club phocéen jusqu’en juin 2027.

Isaak Touré s’enflamme pour son arrivée à l’OM

Par le biais d’une vidéo publiée sur le site internet officiel de l’OM, Isaak Touré a donné son ressenti quelques secondes après avoir apposé sa signature sur le contrat en question. « Comment je me sens après avoir signé mon contrat ? Déjà c’est une immense fierté parce que c’est l’un des plus grands clubs français : « À jamais les premiers » comme on dit. C’est une immense fierté d’avoir la confiance qu’ils m’ont donné. Je remercie mes agents, mes parents, mes coachs. Et puis on verra par la suite comment ça va se passer maintenant ».

Mercato - OM : Longoria joue avec le feu pour Kluivert https://t.co/UuQOpnL3Yx pic.twitter.com/oY90s5mI1B — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Pablo Longoria justifie les coups Gigot et Touré