Mercato - OM : Le plan de Longoria pour l’arrivée de Tudor dévoilé ?

Publié le 3 juillet 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau

Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’OM, mais Pablo Longoria ne se sera pas creusé la tête longtemps afin de dénicher son remplacement. Igor Tudor devrait même signer son contrat pour les deux prochaines saisons dans la journée de lundi avant de prendre en charge la séance d’entraînement dans la foulée.

Dans la journée de vendredi, Jorge Sampaoli et l’OM ont mis un terme à leur collaboration initiée en février 2021. En effet, mécontent du travail effectué par la direction de l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato, le club ayant bouclé les venues de Samuel Gigot et d’Isaak Touré. D’un « commun accord », les deux parties ont décidé des séparer et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour connaître l’identité du futur coach de l’OM.

Tudor présent à la Commanderie ce dimanche

En lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor devrait signer un contrat pour les deux prochaines saisons à l’OM, soit jusqu’en juin 2024. C’est en effet l’information qui a été communiquée par RMC Sport ces dernières heures. Pour ce faire, Tudor, sans club depuis son départ du Hellas Vérone en fin de saison, s’est rendu au centre Robert Louis-Dreyfus pour que Pablo Longoria puisse considérablement avancer sur ce dossier.

Un contrat signé lundi et officialisé dans la foulée