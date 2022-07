Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Sampaoli est à Marseille

Publié le 3 juillet 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

Bien que Jorge Sampaoli ait pris tout le monde de court en annonçant son départ de l'OM, Pablo Longoria n'a pas tergiversé sur le marché et a immédiatement déniché son successeur. Le président marseillais s'est effectivement arrêté sur Igor Tudor. Et l'ancien coach de l'Hellas Vérone est déjà à Marseille pour signer son contrat.

Vendredi, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Et pour cause, Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l'OM, un peu plus d'un an après son arrivée. Déçu du début de mercato réalisé par le club phocéen, qui a recruté Isaak Touré mais n'a toujours pas déniché le successeur de Boubacar Kamara, le technicien argentin a donc pris la décision de quitter son poste. Un timing qui aurait pu prendre au dépourvu Pablo Longoria. Mais le président marseillais a toujours un coup d'avance.

Tudor est arrivé à la Commanderie

C'est ainsi que son choix s'est rapidement tourné vers Igor Tudor. Et les négociations ont été rondement menées puisque selon les informations de RMC Sport , le technicien croate est même déjà à Marseille. Il s'est rendu à la Commanderie où il doit signer son contrat de deux ans à l'OM. Aucune année en option n'est en revanche présente dans son bail.

Voilà Igor Tudor est arrivé à Marseille 💙💪😎 pic.twitter.com/x8BUlCdVI2 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 3, 2022

Longoria n'a jamais hésité