Mercato - OM : Après son transfert, il affiche son rêve à Marseille

Publié le 3 juillet 2022 à 11h10 par Hugo Ferreira

Alors que William Saliba a fait son retour à Arsenal, l’Olympique de Marseille a déjà enregistré une recrue en défense. En effet, Samuel Gigot, qui a été attiré lors du mercato hivernal, a rejoint l’effectif cette semaine afin de démarrer la préparation avec son club. Le défenseur a réagi à cette arrivée à l’OM. Un rêve pour lui.

Désireux de pouvoir rivaliser avec les plus grands cadors européens en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer son effectif en conséquence lors du mercato estival. Ainsi, les Phocéens veulent attirer des joueurs de qualité, et de nombreux profils ont été étudiés dans tous les secteurs. En défense, Samuel Gigot a notamment fait ses premiers pas à la Commanderie cette semaine.

Gigot a intégré le groupe

Recruté lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a continué l’exercice 2021-2022 en prêt au Spartak Moscou. Alors que la saison est terminée, le Français a bien rejoint les Phocéens , et a démarré la préparation avec ses nouveaux coéquipiers. Un rêve accompli pour le joueur de 28 ans.

«Le rêve ultime, c'est de jouer à l'OM»