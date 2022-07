Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Igor Tudor a déjà plusieurs transferts en tête

Publié le 2 juillet 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Seulement quelques heures après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, un successeur s’est précisé, avec Igor Tudor. Libre depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier, le Croate semble être le grand favori pour devenir le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille... et il aurait déjà quelques noms à conseiller à Pablo Longoria.

Voilà des semaines que le Paris Saint-Germain travaille sur le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de son successeur, qui n’est autre que Christophe Galtier. Un temps que l’on ne semble pas avoir à l’OM, puisque moins de 24h après le départ de Jorge Sampaoli, son successeur aurait déjà été trouvé. Il s’agit, comme l'ont annoncé en exclusivité Sky Sport Italia et Relevo , d’Igor Tudor. Défenseur rugueux passé notamment par la Juventus dans les années 2000, il a eu de nombreuse expérience en tant qu’entraineur avec notamment Galatasaray, l’Udinese et l’Hellas Verona, sans oublier son retour à Turin comme adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020/21. Plusieurs médias français comme étrangers parlent déjà d’un accord entre les deux parties, avec Tudor qui devrait donc signer un contrat de deux ans avec l’Olympique de Marseille et prendre les rênes de l’équipe dès ce lundi 4 juillet.

Un mercato gelé par le départ de Sampaoli ?

Ce changement arrive dans une période délicate pour l’Olympique de Marseille, qui doit se servir de ce mercato estival pour remplacer le départ de cadres et construire une équipe solide pour la Ligue des Champions. Pour le moment, deux nouveaux joueurs sont arrivés avec Isaak Touré et Samuel Gigot, qui viennent pallier les départs de William Saliba et d’Alvaro Gonzalez, dont le contrat a été résilié. Pour le reste, les choses semblent beaucoup plus compliquées. Jorge Sampaoli avait plusieurs idées pour le mercato avec Joaquin Correa, Alexis Sanchez ou encore le jeune brésilien Danilo de Palmeiras, mais maintenant qu’il est parti...

Tudor aimerait voir des joueurs de Verona le suivre

Pourquoi pas demander son avis à Igor Tudor ? D’après les informations de Calciomercato.it , celui qui pourrait devenir le successeur de Jorge Sampaoli aurait plusieurs pistes pour renforcer l’OM ! Sa grande priorité pourrait être Giovanni Simeone, déjà suivi par Sampaoli l’été dernier et qui a réalisé une excellente saison avec Tudor à Verona, marquant notamment 17 buts en Serie A. Un autre nom évoqué est celui d’Adrien Tameze, également joueur de Tudor cette saison à Verona et ancien de l’OGC Nice ou de Valenciennes. Il pourrait également être suivi par un autre coéquipier avec Ivan Ilić, qui a été l’une des belles surprises de la dernière saison en Serie A.

Ce qui pourrait créer quelques remous

Ces arrivées pourraient toutefois faire bouger pas mal de choses à l’OM ! Avec Simeone, la position de Arkadiusz Milik pourrait être fragilisée, sans oublier un Cédric Bakambu qui figure parmi les plus gros salaires du club. Quid de Dimitri Payet, alors que Ivan Ilić a prouvé tout son talent que lorsqu’on lui laisse les clés du jeu, même s’il aime évoluer dans une position beaucoup plus basse. Une chose semble certaine, les prochains jours s'annoncent bouillant pour l'OM !