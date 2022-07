Foot - Mercato

Tudor, Icardi, Sampaoli... Toutes les infos mercato du 2 juillet

Publié le 2 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Antoine Griezmann, l’incroyable rêve de Sampaoli à l’OM

Voilà donc que Jorge Sampaoli a quitté l'OM ce vendredi. Une décision notamment justifié par le manque de garanties sur le mercato estival en vue de la Ligue des Champions. Il faut dire que l'Argentin avait de grands espoirs pour ce marché des transferts. Comme l'a révélé L'Equipe , Sampaoli rêvait notamment d'une arrivée d'Antoine Griezmann. Un rêve impossible.



OM : Longoria a choisi le successeur de Sampaoli

Suite au départ de Jorge Sampaoli, l'OM a dû se mettre en quête d'un nouvel entraîneur. Une mission que Pablo Longoria pourrait d'ailleurs régler dans les prochains jours. Mais qui viendra remplacer l'Argentin ? Marcelino, Roberto De Zerbi ou encore Julien Stéphan auraient été sondés, mais aujourd'hui, tout indique que c'est Igor Tudor qui devrait prendre les commandes à l'OM.



PSG : Une offensive se prépare pour Mauro Icardi

Aujourd'hui, Mauro Icardi n'est plus en odeur de sainteté au PSG. Le club de la capitale cherche donc à s'en séparer cet été. Ça tombe bien, Monza, promu en Serie A, serait intéressé par l'ancien de l'Inter Milan. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'idée pourrait être de patienter un peu avant de proposer un prêt pour Icardi et que le PSG prenne en charge une partie du salaire.



OM : Voilà pourquoi Sampaoli claque la porte en plein mercato

A la surprise générale, Jorge Sampaoli a donc quitté l'OM ce vendredi. Une bombe à laquelle personne ne s'attendait alors que l'Argentin avait encore un an de contrat. Mais Sampaoli a donc bel et bien claqué la porte. Et au lendemain de ce tremblement de terre, différentes raisons sont évoquées pour justifier cela, entre le mercato ou encore des tensions avec la direction.



