Transferts : PSG, Barcelone... L'annonce retentissante de Laporta sur le mercato de Dembélé

Publié le 2 juillet 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'appartient plus au club catalan. Malgré tout, l'attaquant français pourrait toujours parapher un nouveau bail avec le Barça, et ce, malgré l'intérêt du PSG. Interrogé ce samedi soir, Joan Laporta a lâché toutes ses vérités sur l'avenir d'Ousmane Dembélé.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone s'est achevé le 30 juin, Ousmane Dembélé est aujourd'hui libre. En effet, l'attaquant français n'a pas réussi à trouver un accord financier avec la direction catalane et aucun autre club n'a réussi à le satisfaire non plus. Malgré son départ du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait encore signer un nouveau bail avec le club emmené par Xavi. Comme révélé par Sport.es , l'ancien attaquant du Borussia Dortmund ne serait plus très loin de trouver un accord contractuel avec les dirigeants blaugrana. En effet, il n'y aurait plus qu'un petit écart entre l'offre du Barça et la demande du clan Dembélé. Et alors qu'un terrain d'entente final pourrait être trouvé dans les prochaines heures, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone n'attendraient plus que l'aval de Mateu Alemany pour se retrouver.

«C'est une question économique, il nous a répondu sans dire oui ou non»

Ce samedi, Joan Laporta a également apporté des précisions sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. Interrogé en marge d'un hommage à Johan Cruyff à l'Hostal La Gavina de S'Agaró, le président du Barça a expliqué que rien n'était encore fait pour la prolongation du Français. « Il a joué à un très haut niveau dans la seconde moitié de la saison et l'entraîneur est très satisfait de lui. C'est une question économique, il nous a répondu sans dire oui ou non », a confié Joan Laporta dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , avant de dévoiler ses conditions sur ce dossier.

«S'il accepte les conditions que nous avons présentées, il continuera, sinon...»

« Nous avons une bonne relation avec le joueur et il y a une communication avec les agents. S'il accepte les conditions que nous avons présentées, il continuera, sinon, il ne le fera pas » , a ajouté Joan Laporta, le président du FC Barcelone, avant d'expliquer qu'il n'avait pas lancé d'ultimatum à Ousmane Dembélé.

«Nous ne fixons pas de délais pour quoi que ce soit»