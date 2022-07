Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultime détail à régler pour le transfert d'Ousmane Dembélé ?

Publié le 2 juillet 2022 à 21h45 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Ousmane Dembélé aurait l'embarras du choix pour son avenir, puisque le FC Barcelone aimerait le rapatrier et que plusieurs autres écuries, tel que le PSG, seraient sur ses traces. Selon la presse espagnole, Ousmane Dembélé aurait opté pour un retour au Barça, et il ne manquerait plus que l'aval de Mateu Alemany pour que son souhait soit exaucé.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé n'a pas pu prolongé à temps avec le FC Barcelone. Alors qu'il n'a pas trouvé d'accord avec sa direction, le champion du monde français est aujourd'hui libre de tout contrat, et ce, même s'il serait suivi de près par plusieurs écuries européennes, dont le PSG.

Ousmane Dembélé à un pas d'une prolongation au Barça

Malgré la fin de son engagement avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'aurait pas renoncé à l'idée de prolonger son séjour en Catalogne. D'ailleurs, d'après Sport.es , l'ancien attaquant du Borussia Dortmund serait en passe de rempiler au Barça. En effet, Ousmane Dembélé serait tout proche de trouver un accord avec le club blaugrana. Et alors qu'il ne manquerait plus que l'aval de Mateu Alemany, il pourrait parapher un nouveau bail à Barcelone d'ici quelques heures.

Mateu Alemany, l'ultime obstacle pour Ousmane Dembélé ?