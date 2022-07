Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est prêt à défier Barcelone pour le transfert de cette star

Publié le 2 juillet 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Nouveau boss du recrutement, Luis Campos s’est rapidement mis au travail pour renforcer le Paris Saint-Germain. Il pourrait d’ailleurs prendre quelques vieilles recettes de Leonardo, puisqu’il garderait un œil sur Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus s’est terminé le 30 juin dernier. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisqu’après Manchester United, Arsenal, l’Inter et l’AC Milan, c’est le FC Barcelone qui pourrait créer quelques problèmes.

Quel visage aura l’attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Si Kylian Mbappé et Lionel Messi sont assurés d’être là, le discours semble différent pour Neymar. Plus vraiment au centre du projet, le Brésilien pourrait quitter le club en ce mercato estival, même si les options manquent. Lui voudrait revenir au FC Barcelone, qui traverse toutefois la pire crise économique de son histoire. Ainsi, la seule solution pourrait venir de Premier League, même si Chelsea semble plutôt travailler sur son compatriote Raphinha, dont le transfert pourrait atteindre les 70M€. Il n’est d’ailleurs pas le seul, puisque Mauro Icardi est également poussé vers la sortie du côté du PSG, après une saison catastrophique où les frasques extra-sportives ont été plus nombreuses que les buts.

Campos a tout misé sur Scamacca, mais...

La piste principale concerne Gianluca Scamacca. Grand espoir du football italien, le buteur de Sassuolo serait la grande priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG. Une première offensive aurait été lancée, mais Il Corriere dello Sport explique que Campos sera obligé de monter au moins jusqu’à 50M€, pour s’attacher les services de celui que l’on compare déjà à Zlatan Ibrahimovic.

Le PSG n’a pas oublié Dybala

Mais une autre piste pourrait refaire surface, indépendamment du dossier Scamacca. Ce samedi, Tuttosport nous révèle que le PSG garderait un œil sur Paulo Dybala, qui est libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus le 30 juin dernier. Pour rappel, l’Argentin avait déjà été tout proche de rejoindre le PSG en 2019, lors du retour au club de Leonardo.

