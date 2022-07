Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar rêve du FC Barcelone, ils vont avoir encore mieux

Publié le 2 juillet 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, l’avenir de Neymar est au coeur de toutes les rumeurs. Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien est poussé vers la sortie. Plusieurs points de chute sont d’ailleurs évoqués, mais si l’on en croit les différents échos, Neymar ferait d’un retour au FC Barcelone sa priorité. Toutefois, les Blaugrana auraient d’autres plans et cela serait mieux pour eux…

Où jouera Neymar la saison prochaine ? Aujourd’hui, le Brésilien est un joueur du PSG, mais cela pourrait ne pas durer. Après avoir activé sa clause dans son contrat, l’ancien du FC Barcelone est désormais lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Un contrat longue durée qui n’empêche pas le Qatar à vouloir s’en séparer à l’occasion de ce mercato estival. En effet, à Paris, on voudrait désormais moins de bling-bling, c’est pour cette raison que Neymar serait invité à s’en aller dans les semaines à venir, d’autant plus qu’il ne fait clairement plus l’unanimité auprès des décideurs du côté de Doha. Le feuilleton Neymar anime donc le marché des transferts depuis un certain temps maintenant et la question est de savoir où il pourrait rebondir. Les options Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle sont notamment évoquées, mais le numéro 10 du PSG pourrait lui avoir d’autres plans.

Un retour à Barcelone pour Neymar ?

Très attendu du côté de l’Angleterre, Neymar n’aurait lui d’yeux que pour le FC Barcelone. Parti en 2017 de Catalogne, le joueur du PSG n’a jamais oublié le Barça, lui qui a tout fait pour y revenir ces dernières années. Et voilà que cela repart pour un tour. En effet, en Espagne, on assure que Neymar ferait d’un retour à Barcelone sa priorité pour ce mercato estival. Pour le numéro 10 du PSG, il n’y aurait que cette option de viable en cas de départ.

Un intérêt du Barça ?

Neymar rêverait donc du FC Barcelone. Mais cela serait-il réciproque ? Pas vraiment. En effet, si par le passé le club catalan a tout tenté pour faire revenir le Brésilien, cela ne serait aujourd’hui plus d’actualité. En effet, que ce soit pour des raisons sportives ou des raisons économiques, le Barça aurait d’autres priorités que Neymar à l’occasion de ce mercato estival.

