Mercato - PSG : Le Qatar s'est tiré une balle dans le pied pour Neymar

Publié le 1 juillet 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Désormais sous contrat jusqu’en 2027, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Neymar semble être poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. La nouvelle direction souhaite entamer un nouveau projet et le Brésilien n’en ferait pas partie. Ne comptez toutefois pas sur lui pour accélérer les choses autour d’une possible vente.

Il y a quelques années, Neymar souhaitait à tout prix partir et le Paris Saint-Germain s’était plié en quatre pour le retenir. La tendance s’est totalement inversée, puisque désormais c’est le PSG qui souhaiterait se débarrasser d’un joueur devenu un véritable poids et donc le salaire brut de 40M€ pèse lourd sur les comptes. Ce n’est toutefois pas si facile, puisque les clubs ne se bousculent pas pour avoir Neymar.

Les pistes commencent à manquer

Ces derniers jours, d’innombrables hypothèses ont fait surface pour le numéro 10 du PSG, mais une après l’autre elles semblent toutes tomber à l’eau. C’est le cas avec la Juventus, puisqu’ Il Corriere della Sera a démenti tout intérêt pour un joueur qui ne rentre pas du tout dans les plans du club. ESPN parle de son côté de Chelsea, mais à Londres on serait vraisemblablement plus concentrés sur Raphinha, avec un transfert à 70M€ annoncé par Sky Sport Italia .

Aucune envie de quitter le PSG ?

Du côté de Neymar, on ne semble pas vraiment vouloir bouger pour faciliter un départ. Contacté par L’Equipe , son entourage assure ce vendredi que le Brésilien est totalement concentré sur son travail au PSG et qu’il ne penserait à rien d’autre. Dans le clan Neymar on annonce d’ailleurs une rédemption après une saison plus que compliqué, puisqu'on promet qu’il « réalisera l'une des plus belles saisons de sa carrière ». Il faut dire que tout récemment, un évènement de taille est survenu qui a quelque peu bloqué toute voie d’issue pour Neymar.

