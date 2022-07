Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a vendu la mèche concernant son avenir

Publié le 1 juillet 2022 à 20h10 par Axel Cornic

Alors qu’on l’annonce sur le départ depuis quelques jours, Neymar semble bel et bien décidé à poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, grâce à une option présente dans son contrat la star brésilienne semble désormais liée au PSG jusqu’en 2027, avec un salaire brut de 40M€ par an.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain souhaitent tourner une page, afin d’ouvrir un tout nouveau chapitre de leur projet. Ainsi, Leonardo a été remercié lors de la toute dernière journée de Ligue 1 et avec Luis Campos un nouveau cycle est étudié... dans lequel Neymar pourrait bien e pas avoir sa place. Les propos de Nasser Al-Khelaïfi lors de ses différentes interviews semblaient clairement concerner le numéro 10 du PSG, qui selon RMC Sport aurait été vexé et aurait commencé à chercher une porte de sortie.

Mercato - PSG : Les contacts ont débuté pour le départ de Neymar https://t.co/7jb580Gnn2 pic.twitter.com/KzYHTbkH3T — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Neymar ne penserait qu’au PSG

Ce n’est toutefois pas ce que l’on dit dans son entourage. Contacté par L’Equipe , les membres du clan Neymar auraient assuré que le joueur serait totalement concentré sur ses prochains défis avec le Brésil à la Coupe du monde au Qatar, mais surtout avec le PSG. D'ailleurs, comme nous vous l'avions annoncé sur le10sport.com en mai 2021, son contrat a été prolongé jusqu'en 2027 et il semble donc vouloir s'insrire dans la durée à Paris. Mais l’inverse est-il vrai ?

« Neymar réalisera l'une des plus belles saisons de sa carrière »