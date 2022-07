Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : L'annonce retentissante de Longoria sur le mercato de Saliba

Publié le 1 juillet 2022 à 19h30 par Baptiste Lefilliatre

Prêté sans option d’achat la saison dernière à l’Olympique de Marseille, William Saliba a fait l’unanimité sur la Canebière, en enchainant des prestations solides. Alors que les supporters rêvent de voir l’international français revenir cet été, le président de l’OM, Pablo Longoria a jeté un froid sur cet éventuel retour.

La saison 2021-2022 de l’Olympique de Marseille s’est conclue par une deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Parmi les grands artisans de la belle saison marseillaise, un homme a conquis le cœur de supporters comme de ses dirigeants : William Saliba. Arrivé à l’été 2021 en prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, le défenseur central a constamment livré des performances de haut niveau, au point d’être élu meilleur espoir de Ligue 1.

Mercato - OM : McCourt, transferts... Les grandes révélations de Longoria sur le recrutement https://t.co/3QpRWcbPIJ pic.twitter.com/Rx0754NSvX — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Saliba retourne à Arsenal… pour le moment

Mais le prêt de William Saliba est arrivé sa fin, et c’est avec Arsenal que ce dernier reprendra l’entrainement cet été. Si les Gunners , par l’intermédiaire de leur entraineur Mikel Arteta, ont assuré que le club comptait sur lui pour la saison prochaine, l’OM veut tout faire pour rapatrier l’un de ses joueurs clés du précédent exercice, véritablement adulé dans le cité phocéenne. Cependant, les finances particulièrement fragiles des Olympiens pourraient contrarier leurs ambitions.

«On serait très content d'avoir un joueur d'un tel niveau»

Des comptes dans le rouge qui auraient justement provoqué la démission de l’entraineur Jorge Sampaoli, mécontent du début de mercato marseillais. De quoi abandonner tout espoir de conserver William Saliba ? Interrogé sur le cas de l’international français, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a lâché toutes ses vérités.

«Il y a Arsenal et il faut respecter ce club»