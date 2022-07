Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande nouvelle tombe pour le retour de Saliba

Publié le 1 juillet 2022 à 11h15 par Hugo Ferreira

Prêté à l’Olympique de Marseille cette saison, William Saliba a totalement convaincu. Les Phocéens aimeraient le conserver, Arsenal n’est plus enclin à s’en séparer, tandis que Didier Deschamps lui a fait intégrer l’équipe de France. Toutefois, le défenseur n’est pas certain de prendre une place de titulaire chez les Gunners, et pourrait revenir à l’OM sous la forme d’un prêt.

Arrivé à Arsenal en 2019, William Saliba n’a toujours pas disputé le moindre match sous le maillot des Gunners . Afin d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience, le joueur de 21 ans a été prêté à l’OGC Nice, puis à l’Olympique de Marseille lors du précédent mercato estival. Une aventure réussie pour le Bondynois, qui a pu montrer tout son talent au cours de ses 52 apparitions, et a même fait ses premiers pas en équipe de France. De retour à Arsenal, Saliba ne devrait cependant pas être vendu, malgré l'intérêt de l'OM.

Arsenal ne compte pas vendre Saliba

Conscient des performances livrées par William Saliba avec l’Olympique de Marseille, Arsenal compte bien sur l’international français. En effet, les Gunners ne veulent pas se séparer de lui lors de ce mercato estival, et souhaitent lui faire signer un nouveau contrat, selon les informations de 90min . Actuellement lié au club londonien jusqu’en juin 2024, le défenseur pourrait tout de même revenir dans l’effectif de Jorge Sampaoli cette saison.

L’OM pourrait l’attirer à nouveau en prêt