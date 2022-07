Foot - Mercato - PSG

Mercato : Galtier, Pochettino... Le PSG peut enfin tourner la page, annonce imminente

Publié le 1 juillet 2022 à 9h00 par Bernard Colas

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Mauricio Pochettino va laisser sa place à Christophe Galtier, futur entraîneur du PSG. La direction parisienne gère depuis plusieurs semaines ces deux dossiers et s’apprête enfin à officialiser ce changement sur le banc de touche. Les dernières heures ont été décisives suite à l'accord trouvé avec l’Argentin, tandis que l’ancien coach de l’OGC Nice a déjà pris ses marques au Camp des Loges.

Le changement se poursuit au Paris Saint-Germain. Après le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, accompagné d’Antero Henrique à ses côtés, le club de la capitale cherche depuis plusieurs semaines à régler la question de l’entraîneur. Le suspense a rapidement pris fin concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, dont le départ est inéluctable après la nouvelle désillusion européenne du PSG en Ligue des champions, mais les deux parties ont tardé à trouver un terrain d’entente pour mettre fin à leur collaboration, empêchant la direction de pouvoir boucler sa succession. Mais désormais, tout est ficelé, et le PSG va pouvoir officiellement se pencher sur la prochaine saison.

Accord trouvé pour le départ de Pochettino

Cette fois-ci, cela semble bel et bien bouclé entre le PSG et Pochettino. D’après les informations divulguées par L’Équipe , les deux parties sont enfin parvenues à un accord total ce jeudi pour le départ de l’Argentin et son staff après deux semaines de négociations. Le PSG va s’acquitter d’une indemnité de licenciement estimée à environ 10M€, un montant inférieur aux 15M€ que pensait lâcher le club de la capitale, ce qui laisse indiquer que l’entraîneur argentin aurait fait des concessions pour acter son départ. Cette somme pourrait encore être revue à la baisse à l’avenir si Pochettino parvenait à retrouver un banc de touche dans les douze mois, alors que son contrat avec le PSG s’achevait en juin 2023.

Mercato - PSG : Une réunion au sommet entre Galtier et Campos ? https://t.co/kYlXceG6ei pic.twitter.com/fTqZ7ORLHy — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Christophe Galtier déjà à Paris

Grâce à cet accord, Christophe Galtier va pouvoir prendre officiellement ses nouvelles fonctions dans les prochaines heures. Tout est en effet réglé entre le PSG et le technicien tricolore, qui a déjà quitté l’OGC Nice pour laisser la place à Lucien Favre. Selon Goal et Le Parisien , le champion de France en titre aurait déboursé entre 4 et 5M€ pour racheter les deux dernières années de contrat de Galtier chez les Aiglons . Celui-ci n’a pas attendu la fin des négociations entre Pochettino et le PSG pour prendre ses marques dans la capitale puisqu’il était dès jeudi au Camp des Loges en compagnie d’une partie de son staff pour visiter les installations et échanger avec le personnel. L’occasion également pour lui de croiser Luis Campos, avec qui il échange déjà régulièrement pour discuter notamment du mercato estival. Christophe Galtier devrait rapidement signer son nouveau bail afin d’être présent lundi au centre d’entraînement du PSG pour diriger sa première séance.

Vitinha, première recrue de l’ère Galtier/Campos

En attendant la nomination officielle de Christophe Galtier au PSG, l’arrivée de Vitinha a elle été annoncée ce jeudi soir par le club de la capitale. Comme vous l’avait annoncé le10sport.com, le transfert du milieu de terrain en provenance du FC Porto estimé à 40M€ est bouclé depuis plusieurs jours, permettant à l’international portugais d’être la première recrue de Luis Campos, qui va pouvoir désormais se focaliser sur les dossiers Renato Sanches (LOSC) et Milan Skriniar (Inter).