Mercato - PSG : Enorme mise au point pour cette priorité à 40M€ de Campos

Foot - Mercato - PSG

Maintenant que le PSG a bouclé l’arrivée de Vitinha, Luis Campos peut se focaliser sur le dossier Gianluca Scamacca. Toutefois, Giovanni Carnevali, le président de Sassuolo, vient de déclarer qu’il n’avait eu aucun contact avec le PSG au cours des derniers jours. Pas de quoi refroidir l’intérêt du club de la capitale…

Après près d’un mois de mercato, le PSG a enfin officialisé sa première recrue sur le marché des transferts ! Même si les négociations ont été longues, Vitinha portera bien le maillot du PSG comme vous l’a annoncé Le 10 Sport. Une première victoire pour Luis Campos qui est déjà reparti au boulot. A présent, le Portugais a une autre piste à creuser : Gianluca Scamacca.

Et le dossier pourrait se compliquer. Interrogé sur l’intérêt du PSG, Giovanni Carnevali, le président de Sassuolo, a calmé tout le monde. « Nous n'avons eu aucun contact avec le PSG au cours des 10 derniers jours pour cet accord avec Scamacca. Aussi, je peux dire qu'il n'y a pas de discussions avec les clubs de Serie A », lance-t-il dans des propos relayés par Fabrizio Romano.

