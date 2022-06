Mercato - PSG : Après Vitinha... Campos accélère pour ces deux transferts

Foot - Mercato - PSG

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos a déjà bouclé le transfert de Vitinha, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Après avoir finalisé cette première opération, le conseiller football parisien aurait mis un coup de boost aux dossiers Renato Sanches et Milan Skriniar. En effet, Luis Campos auraient relancé les contacts avec les deux joueurs ce jeudi via des intermédiaires.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a bouclé son premier transfert en tant que conseiller football du PSG. En effet, le Portugais a finalisé l'arrivée de Vitinha, en provenance du FC Porto. Après avoir sécurisé l'arrivée du crack de 22 ans, Luis Campos compte recruter Renato Sanches.

More on Vitinha deal. First part of medicals already completed today, contract valid until June 2027. PSG will pay €40m, the whole value of the release clause. 🚨🔵🔴 #PSGNew contacts already in place today for Renato Sanches - then Milan Škriniar, through intermediaries. https://t.co/gKyBaYNM5b