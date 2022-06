Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : La première recrue du mercato est à Paris

Publié le 30 juin 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 30 juin 2022 à 11h37

Comme prévu, le PSG a bouclé ces derniers jours avec le FC Porto le transfert de Vitinha qui s’apprête à officialiser son arrivée dans la capitale pour 40M€. Et le milieu de terrain portugais vient d’ailleurs d’atterrir en France pour régler les ultimes détails de l’opération avec le PSG.

C’est un fait, Luis Campos prévoit du lourd pour renforcer les rangs du PSG en cette période de mercato estival, et le conseiller sportif du club de la capitale a activé des pistes de partout : en défense avec Milan Skriniar (Inter Milan), en attaque avec Gianluca Scamacca (Sassuolo) mais également au milieu de terrain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a mis 10M€ sur la table pour Renato Sanches (LOSC), et Seko Fofana (RC Lens) est également courtisé pour renforcer l’entrejeu. Mais Luis Campos a déjà bouclé un autre coup au milieu de terrain…

Vitinha arrive au PSG

Comme prévu, Vitinha (22 ans) sera la première nouvelle recrue du PSG en cette période de mercato estival, si l’on exclut bien sûr le cas Nuno Mendes dont l’option d’achat (40M€) a récemment été levée par la direction parisienne. Vitinha débarque en provenance du FC Porto pour un total de 40M€ qui devrait être versé en plusieurs fois, et l’officialisation de ce transfert paraît plus imminente que jamais au PSG.

Le joueur vient d’atterrir à Paris

En effet, RMC Sport annonce que Vitinha est arrivé à Paris ce jeudi matin, comme une confirmation de son transfert au PSG qui sera officialisé lorsque les derniers détails de l’opération auront été réglés entre les différentes parties. De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano assure que la première partie de la visite médicale de Vitinha s’est achevée et que le milieu de terrain portugais s’apprête à signer un contrat jusqu’en 2017 avec le PSG. Plus rien ne devrait donc s’opposer à ce transfert.

La révolution promise par Al-Khelaïfi est en marche