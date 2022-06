Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG dégaine une offre de 10 M€ pour Renato Sanches !

Publié le 24 juin 2022 à 15h00 par Alexis Bernard mis à jour le 24 juin 2022 à 15h11

Selon nos informations exclusives, le PSG vient de passer à l'action pour Renato Sanches. Une offre d'un montant de 10 millions d'euros a été transmise au LOSC pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans. Pour l'heure, les négociations se poursuivent car les Dogues veulent davantage pour laisser filer leur pépite portugaise.

Sur le point de finaliser le dossier du coach, le PSG avance en parallèle sur son mercato estival. Le départ de Mauricio Pochettino et l'arrivée de Christophe Galtier vont laisser place au début du recrutement de l'ère Luis Campos. Et c'est au milieu du terrain que les choses vont commencer à bouger. Le transfert de Vitinha est calé, le Portugais est attendu cet été une fois que les derniers détails de l'opération à 40 millions d'euros seront réglés. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 18 juin, Paris a lancé l'opération Renato Sanches. Après avoir pris contact avec les différentes parties, l'entourage du joueur comme le LOSC, le PSG a dégainé.

Renato Sanches veut venir au PSG

Selon nos informations, le PSG a proposé une première offre au LOSC. Un montant de 10 millions d'euros pour s'attacher les service de Renato Sanches, sous contrat dans le Nord jusqu'en juin 2023. Pour le moment, les dirigeants lillois n'ont pas accepté et souhaitent négocier le prix du Portugais. Même s'il ne lui reste plus qu'un an, les Dogues espèrent obtenir un meilleur prix pour leur prodige de 24 ans. Les discussions se poursuivent donc pour tenter de trouver un accord. Aucune des deux écuries n'est pressée. Mais la détermination du PSG à finaliser le deal est importante.

Toujours selon nos informations, le dossier Renato Sanches sent bon pour le PSG. Car de son côté, le joueur veut venir à Paris. Convaincu qu'il arrive au bout de son aventure à Lille, le Portugais souhaite partir cet été. L'intérêt du PSG est réel, tout comme son envie de venir jouer aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. En parallèle, le Milan AC continue de suivre le dossier et pourrait se mêler à la bataille. En dégainant en premier, Paris dispose néanmoins d'un avantage. Et l'écart avec les exigences lilloises ne semble clairement pas un souci pour les dirigeants parisiens...