Mercato - PSG : Vitinha, Renato Sanches… Ce joueur du PSG annonce la couleur

Publié le 23 juin 2022 à 14h10 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG recherche des joueurs au milieu de terrain et Luis Campos s’apprête à faire venir Vitinha et Renato Sanches en provenance du FC Porto et du LOSC. De quoi alors densifier l’entrejeu et augmenter la concurrence dans ce secteur. Pas de quoi toutefois effrayer Ander Herrera, qui devra donc se battre pour avoir du temps de jeu au milieu.

Très rapidement, le PSG a identifié son milieu de terrain comme le grand chantier à résoudre lors de ce mercato estival. Et Luis Campos n’aura pas tardé à se mettre au travail pour répondre aux besoins du club de la capitale. Ainsi, le Portugais aurait déjà réglé l’arrivée de Vitinha. Ne resterait maintenant plus qu’à s’accorder avec le FC Porto sur les modalités de paiement. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos a également lancé l’offensive pour Renato Sanches. Aujourd’hui, le Portugais du LOSC serait proche de s’engager avec le PSG.



