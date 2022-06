Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Renato Sanches lâche une réponse claire pour son avenir

Publié le 22 juin 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Grande priorité de Luis Campos pour le mercato estival, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Renato Sanches semble avoir les idées claires au sujet de son avenir. En Italie on assure en effet qu’il n’aurait d’yeux que pour l’AC Milan, alors même que son ancien mentor tente de l’attirer au PSG.

Qui va accompagner Marco Verratti la saison prochaine ? Alors que le Qatar semblait rêver de Paul Pogba, l’arrivée de Luis Campos a totalement changé les plans du Paris Saint-Germain. Comme l’a récemment expliqué Nasser Al-Khelaïfi, avec le Portugais un nouveau projet sera installé, plus basé sur des jeunes talents et non sur des grandes stars internationales. Cela pourrait commencer par Renato Sanches, puisque selon nos informations il est la priorité du PSG au milieu de terrain. Mais le joueur du LOSC ne semble pas vraiment attiré par le projet parisien, puisqu’il aurait l’intention de poursuivre sa carrière à l’AC Milan.





Mercato - PSG : Le départ de Neymar validé en interne par Kylian Mbappé ? https://t.co/1HjN4WCpHZ pic.twitter.com/qT9VFjKhm7 — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Renato Sanches ne penserait qu’à Milan