Mercato - PSG : Luis Campos a un atout de taille pour Renato Sanches

Publié le 22 juin 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Actuellement au LOSC, Renato Sanches est l’une des priorités de Luis Campos sur ce mercato estival. Après l’avoir recruté en 2019 justement pour le club lillois, il souhaiterait désormais récidiver avec le PSG, qu’il a rejoint pour remplacer Leonardo. Il n’est toutefois pas le seul sur ce dossier, puisque l’AC Milan semble suivre l’international portugais depuis cet hiver déjà.

Au milieu, Marco Verratti est le seul intouchable, car derrière le danger est partout. D’Idrissa Gueye à Ander Herrera en passant par Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, tous pourraient faire leurs valises lors de ce mercato estival, avec Luis Campos qui a des idées précises sur le Paris Saint-Germain qu’il souhaite dessiner. C’est le cas avec Renato Sanches, une piste que nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com et qui n’est que trop bien connu par Campos, qui l’avait recruté par le passé au LOSC. Son contrat se termine dans seulement un an et un départ semble donc plus que possible, même si le PSG doit faire face à la forte concurrence de l’AC Milan.

Milan devra faire des choix