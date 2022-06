Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout savoir sur Javier Ribalta, la première recrue estivale de Longoria

Publié le 22 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Pour son premier renfort de l’été à l’OM, Pablo Longoria a surpris tout le monde en faisant venir Javier Ribalta. Ce dernier ne vient pas étoffer l’effectif de Jorge Sampaoli, mais il intègre l’organigramme du club phocéen en tant que directeur du football. Alors que Longoria avait jusqu’à présent les pleins pouvoirs depuis sa promotion en tant que président, le voilà donc qu’il délègue à Ribalta. Et ce dernier devrait être d’une grande aide à l’OM.

Désormais, à l’OM, Pablo Longoria va être un peu mieux entouré. En effet, outre vouloir renouveler l’effectif de Jorge Sampaoli, le président phocéen veut également changer les choses en interne. C’est donc pour cela qu’il a fait venir Javier Ribalta en tant que directeur du football. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Javier Ribalta au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club. Il est nommé Directeur du Football », expliquait notamment l’OM dans son communiqué. Voilà maintenant Ribalta sur la Canebière, lui qui est pourtant peu connu du grand public. Pourtant, il a déjà une carrière bien chargée en tant que dirigeant.

Une carrière aux quatre coins de l’Europe

A l’OM, Javier Ribalta s’offre donc un nouveau challenge, qui est loin d’être son premier. En effet, à 41 ans, il était déjà très expérimenté. Il a ainsi notamment travaillé avec le Milan AC, Manchester United ou encore la Juventus, où il a connu un certain… Pablo Longoria. De même, il a également officialisé au Zénith Saint-Pétersbourg ou à Parme en tant que directeur sportif.

Une grande aide pour Longoria