Mercato - OM : À peine arrivé, Ribalta se met au travail avec Longoria et Sampaoli

Publié le 18 juin 2022 à 17h00 par Jules Kutos-Bertin

Officiellement nommé directeur du football de l’OM, Javier Ribalta serait déjà en direction du Brésil au côté de Pablo Longoria afin de faire la connaissance de Jorge Sampaoli, l’entraîneur du club olympien. Le nouveau dirigeant marseillais devrait en profiter pour discuter mercato avec le technicien argentin.

C’est la petite nouveauté du côté de l’OM. Afin d’épauler Pablo Longoria, Javier Ribalta vient de poser ses valises à Marseille. Après avoir travaillé au Milan AC, à Manchester United ou encore à la Juventus, Ribalta a été nommé directeur du football de l’OM. De son côté, David Friio passe directeur sportif. Mais peu importe le titre, la fonction de Javier Ribalta est de préparer l’effectif de l’OM pour la saison prochaine. Et il est déjà passé à l’action…

Pas de temps à perdre pour Javier Ribalta à l’OM. Il s’est envolé pour le Brésil avec Pablo Longoria pour faire connaissance avec Jorge Sampaoli — Romain Canuti (@romcanuti) June 18, 2022

Javier Ribalta en route pour le Brésil