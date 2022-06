Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli a sa réponse pour Alexis Sanchez

Publié le 21 juin 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Annoncé comme l’un des premiers départs de l’été du côté de l’Inter, Alexis Sanches pourrait retrouver son ancien coach Jorge Sampaoli cet été, du côté de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le Chilien semble avoir les idées claires sur son avenir... et cela ne semble pas concerner un passage en Ligue 1 !

Les spéculations vont bon train en ce début de mercato estival et c’est notamment le cas du côté de l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria et son nouveau directeur sportif Javier Ribalta doivent régler plusieurs dossiers chauds. C’est le cas avec la succession de Boubacar Kamara, mais également le remplacement d’un William Saliba excellent cette saison sous les couleurs de l’OM, sans oublier d’éventuels départs en attaque. Cela serait notamment le cas avec Arkadiusz Milik, qui n’entretient pas vraiment des bonnes relations avec Jorge Sampaoli. Ce dernier semble d’ailleurs avoir quelques idées pour le remplacer, puisqu’il aurait contacté deux de ses anciens joueurs avec Alexis Sanchez et Joaquin Correa, qui évoluent actuellement à l’Inter.

Alexis Sanchez ne veut que la Liga