Mercato - OM : Une double opération préparée par Longoria ?

Publié le 21 juin 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Alors qu’il devrait passer la main à Javier Ribalta, le nouveau directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria a utilisé une nouvelle fois ses relations à l’étranger pour lancer le recrutement. C’est le cas en Italie, puisque le président de l’OM discuterait avec l’Inter de l’avenir de deux joueurs, qui pourraient être très utiles à Jorge Sampaoli.

Les dernières fois que l’Olympique de Marseille a été en Ligue des Champions, les choses ne se sont pas vraiment passées très bien. Jorge Sampaoli le sait et c’est pour cela que dès qu’il a eu la qualification en poche, il a réclamé des gros renforts à Pablo Longoria. Il ne s’est d’ailleurs pas contenté de ça, puisqu’il semble lui-même avoir activé plusieurs pistes, rappelant notamment certains de ses anciens joueurs. C’est le cas de Joaquin Correa, qu’il a eu sous ses ordres au FC Séville ainsi qu’avec la sélection argentine et qui évolue actuellement à l’Inter. Transféré il y a un an de la Lazio, il ne serait pas du tout intouchable pour les Nerazzurri , qui planifieraient un retour de Romelu Lukaku ainsi qu’une arrivée de Paulo Dybala. Pas sûr toutefois que l’OM ait l’argent nécessaires pour s’attacher les services d’un joueur évalué entre 20 et 30M€.

L’Inter ouvert à un prêt de Joaquin Correa, mais...

Une solution pourrait toutefois se présenter. D’après les informations de I nterLive.it , l’Inter discuterait avec l’Olympique de Marseille actuellement et aurait émis la possibilité que Joaquin Correa parte en prêt. Il s’agirait d’un prêt payant bien sûr, avec une option d’achat automatique, qui pourrait être fixée entre 30 et 35M€. Cela pourrait permettre à l’OM d’étaler le payement d’un joueur au talent certain, mais surtout un élément qui connait déjà la méthode de Jorge Sampaoli ainsi que sa vision du football.

Longoria active la piste Agoume