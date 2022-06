Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lukaku prépare une mauvaise surprise au PSG

Publié le 19 juin 2022 à 21h45 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 19 juin 2022 à 21h53

Désireux de renforcer son secteur offensif, le Paris Saint Germain aurait ciblé plusieurs profils dont celui de Romelu Lukaku, en grande difficulté à Chelsea. Cependant, l’international belge se rapproche d’un retour dans son ancien club, l’Inter, qui finaliserait les derniers détails de l’opération avec les Blues.

Malgré une attaque cinq étoiles composée de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le Paris Saint Germain ne souhaite pas s’arrêter là et compte bien apporter du sang neuf sur le front de son attaque. Parmi les pistes exploitées par les dirigeants parisiens, celle menant au buteur de Chelsea Romelu Lukaku, qui a connu une saison 2021 / 2022 particulièrement compliquée avec les Blues . Malheureusement pour le PSG, une autre écurie européenne a pris les devants dans le dossier, et semble bien partie pour accueillir l’international belge cet été.

Retour à l’Inter pour Lukaku ?