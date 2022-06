Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Vitinha, qui doit recruter Luis Campos ?

Publié le 19 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien que le PSG soit toujours dans l’attente de celui qui viendra remplacer Mauricio Pochettino comme entraîneur, Luis Campos est déjà passer à l’offensive sur le marché des transferts. En charge des arrivées chez les champions de France, le Portugais s’apprête à boucler l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. La première recrue estivale de Campos, mais pas la dernière. Qui faut-il alors recruter par la suite.

Après s’être réorganisé en interne avec l’arrivée de Luis Campos comme conseiller et prochainement celle de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, le PSG peut passer aux choses sérieuses pour ce qui est de son recrutement. Le principal chantier a été identifié au milieu de terrain et Campos n’aura pas tardé pour apporter une première réponse à ce besoin. En effet, Vitinha va débarquer provenance du FC Porto. le10sport.com vous l’a confirmé, le Portugais va être recruté contre 40M€, le montant de sa clause libératoire. Et d’ici peu, il va signer un contrat de 4 ou 5 ans. Les avis sont d’ailleurs dithyrambiques à propos de Vitinha, que certains annoncent comme le successeur de Marco Verratti. Un gros coup sera donc déjà à mettre à l’actif de Luis Campos, qui ne compterait toutefois pas s’arrêter en si bon chemin et d'autres dossiers sont déjà avancés.

EXCLU - Mercato : Vitinha au PSG, c’est fait ! https://t.co/Li1f44SDHJ pic.twitter.com/16nkLvvaIZ — le10sport (@le10sport) June 18, 2022

Renato Sanches, mais pas que…

Et avec Luis Campos, le PSG pourrait prendre l’accent portugais puisqu’après Vitinha, c’est Renato Sanches qui devrait débarquer. Selon les informations du 10sport.com, le conseiller sportif portugais est passé à l’action pour le milieu de terrain du LOSC en prenant des premiers contacts avec celui qu’il a recruté chez les Dogues en 2019. Et s’il était jusqu’à présent question d’un transfert vers le Milan AC, les Lombards seraient désormais dépassés par le PSG, qui compterait bien répondre aux attentes du LOSC pour Renato Sanches, à savoir 30M€.



Mais d’autres dossiers sont également menés en parallèle par Luis Campos, qui travaillerait également sur les arrivées de Gianluca Scamacca (Sassuolo), Milan Skriniar (Inter Milan) ou encore Kalvin Phillips (Leeds). Vitinha ne sera donc que le première étage de la fusée que veut bâtir Luis Campos cet été au PSG. Le mercato s’annonce donc mouvementé chez les champions de France et cela ne concerne pas encore les départs alors qu’un énorme dégraissage est attendu à Paris et c’est Antero Henrique qui en est chargé. Mais place d’abord donc aux premières arrivées au PSG.



Alors, qui doit recruter Luis Campos après Vitinha ?