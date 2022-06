Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale pour sceller le transfert de Renato Sanches au PSG ?

Publié le 18 juin 2022 à 21h45 par Hugo Ferreira

Annoncé proche du Milan AC depuis plusieurs semaines, Renato Sanches pourrait finalement rester en Ligue 1. En effet, si l’international portugais a déjà un accord avec les Italiens, celui-ci est également sur les tablettes du Paris Saint-Germain, qui serait prêt à offrir 30M€ pour convaincre le LOSC. Un montant trop élevé pour les Rossoneri, qui ne proposeront pas autant.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est définitivement lancé. Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé et l’arrivée de Luis Campos, le club de la capitale est à la recherche d’éléments capables de renforcer son effectif, et serait notamment proche de transmettre une offre de transfert au LOSC pour s’attacher les services de Renato Sanches, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. S’il était en difficulté au Bayern Munich, l’international portugais revit depuis son arrivée à Lille en 2019, et semble désormais prêt à passer à l’étape supérieure. Également intéressé par le joueur de 24 ans, le Milan AC ne devrait cependant pas faire une offre à la hauteur de celle du PSG.

Mercato - PSG : Campos a tout fait pour convaincre Allegri https://t.co/jR4TOxjM3Y pic.twitter.com/U1Qt3P4a5p — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 18, 2022

Le Milan AC ne suivra pas l’offre du PSG