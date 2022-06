Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après Vitinha, Luis Campos s’attaque à Renato Sanches

Publié le 18 juin 2022 à 19h30 par Thibault Morlain

Sous la houlette de Luis Campos, ça s’accélère sur le marché des transferts pour le PSG. On ne l’avait pas forcément vu venir, mais la première recrue estivale des champions de France sera Vitinha. Joueur du FC Porto, le milieu de terrain portugais va débarquer très prochainement moyennant les 40M€ de sa clause libératoire. Et après Vitinha, c’est Renato Sanches qui est attendu.

Toujours dans l’attente de son prochain entraîneur, celui qui viendra remplacer Mauricio Pochettino, le PSG passe la seconde sur le mercato estival. En effet, lors de cette intersaison, le club de la capitale a besoin de se renforcer et c’est pour cela que Luis Campos est venu. Le Portugais est en charge du recrutement à Paris et il n’aura pas tardé avant de passer aux choses sérieuses. Ainsi, la première recrue est imminente au PSG et c’est Vitinha qui va venir en provenance du FC Porto. Ce samedi, le10sport.com vous l’a confirmé, le milieu de terrain portugais va rejoindre le PSG et coûtera 40M€, le montant de sa clause libératoire. Vitinha est ainsi attendu dans la capitale française, où un contrat de 4 ou 5 ans l’attend. Mais Luis Campos n’entend pas s’arrêter en si bon chemin pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Ainsi, nous vous l’avons également révélé, l’opération Renato Sanches a également été lancée par le nouveau conseiller sportif parisien. Les premières manoeuvres ont débuté avec le joueur du LOSC, également annoncé au Milan AC ces dernières semaines. Ça discute ainsi avec le clan Renato Sanches alors que les Dogues ne devraient pas s’opposer à un transfert cet été étant donné le besoin de liquidités.

Le recrutement à l’accent portugais !

Suite à nos révélations, c’est RMC qui a confirmé la tendance concernant les intentions du PSG avec Renato Sanches. Ainsi, le média français a également annoncé des contacts avec le club de la capitale et l’entourage du joueur du LOSC. Ça avance donc entre les deux parties et c’est Luis Campos qui serait bien évidemment à la manoeuvre, lui qui connait bien le Portugais pour l’avoir fait venir chez les Dogues.

🚨Info : Comme évoqué par @AlexisBernard10, le #PSG s'attaque à Renato Sanches 🇵🇹.• #Lille demande 30M€, #Milan en propose 15.• Accord Milan - Renato déjà trouvé.• Paris s'est positionné et souhaite rattraper son retard.• Milan est au courant de l'intérêt du PSG. pic.twitter.com/jxriLu8egv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 18, 2022



Footmercato a également dévoilé d’autres éléments concernant l’avenir de Renato Sanches. Ainsi, le joueur du LOSC aurait déjà trouvé un accord avec le Milan AC, mais cela ne serait pas le cas entre les deux clubs. En effet, les Lombards offriraient 15M€, quand les Dogues réclameraient le double, soit 30M€. Le PSG partirait donc avec un léger retard pour Renato Sanches, mais Luis Campos souhaiterait le combler. Dans la capitale, on n’aurait aucun problème à s’aligner sur les demandes du LOSC qui espère régler ce transfert le plus vite possible pour assurer son passage devant la DNCG avant la fin du mois.