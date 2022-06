Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare son premier transfert de l'été

Publié le 18 juin 2022 à 11h10 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans son milieu de terrain, le PSG tiendrait sa première recrue de l’été. Prometteur avec le FC Porto, Vitinha devrait évoluer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine. Le champion de France serait d’ailleurs en train de se préparer pour finaliser le transfert du jeune international portugais.

Pour cet été, le PSG s’était montré très clair sur sa volonté de recruter trois milieux de terrain pour apporter du soutien à Marco Verratti dans l’entrejeu. Et Luis Campos tiendrait déjà une recrue en la personne de Vitinha. À en croire Le Parisien , le club de la capitale devrait lever la clause libératoire de 30M€ du milieu de terrain de 22 ans avec lequel il aurait trouvé un terrain d’entente autour d’un contrat de cinq ans. Le PSG s’organiserait d’ailleurs afin de finaliser le transfert de l’international portugais.

Le PSG s’organise pour finaliser le transfert de Vitinha

D’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait en train de préparer les tests médicaux et les papiers à signer pour compléter le transfert du jeune joueur du FC Porto. Luis Campos tiendrait donc bel et bien sa première recrue estivale. Pourtant, un club anglais, qui n'est pas Manchester United, convoitait également le milieu de terrain de 22 ans révèle le journaliste. Mais le PSG s'est visiblement montré plus convaincant malgré la concurrence sur le dossier.