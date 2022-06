Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos boucle un premier transfert à 30M€

Publié le 18 juin 2022 à 8h15 par Bernard Colas mis à jour le 18 juin 2022 à 8h21

Nouvel homme fort du PSG, Luis Campos est proche de mettre la main sur son premier renfort de l’été. Le club de la capitale s’apprête en effet à boucler le transfert de Vitinha, avec qui un accord a été trouvé avant le week-end. Une opération qui pourrait se chiffrer à 30M€, soit le montant de la clause libératoire du milieu de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Porto.

Intronisé en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos n’a pas traîné avant de se mettre au travail. À l’instar de Leonardo, le Portugais veut notamment boucler quelques coups en Italie et lorgne plus particulièrement Milan Škriniar (Inter) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). Le Paris Saint-Germain s’est déjà positionné sur ces dossiers, et selon la presse transalpine, les discussions avancent dans le bon sens, mais c’est un autre joueur qui pourrait débarquer dans les prochaines heures dans la capitale. En effet, le PSG voudrait attirer dans ses rangs Vitinha, qui sort d’une grosse saison au FC Porto avec 47 rencontres disputées chez les Dragões . Et Luis Campos n’aurait pas traîné pour régler les derniers détails.





Vitinha bientôt à Paris