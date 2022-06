Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour le premier coup de Campos ?

Publié le 17 juin 2022 à 22h00 par Axel Cornic

Au travail pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain en ce mercato estival, Luis Campos semble être tout proche de boucler son premier gros coup. En Italie, on assure en effet que le nouveau boss du recrutement du PSG serait tout proche de boucler le transfert de Milan Skriniar, qui évolue actuellement à l’Inter.

Et si c’était lui la nouvelle star de la défense du Paris Saint-Germain ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste, Milan Skriniar pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1, avec le PSG. Il est avec Matthijs de Ligt et Kalidou Koulibaly l’une des pistes activées par Luis Campos depuis son arrivée, mais à la différence des autres un accord semble envisageable et même tout proche. Ce vendredi, Il Corriere dello Sport annonce d’ailleurs que l’Inter pourrait encaisser entre 60 et 70M€ du transfert du Slovaque, recruté pour 35M€ en 2017.

Skriniar, le grand sacrifié de l’Inter