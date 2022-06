Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos se fait recaler pour une énorme opération avec Skriniar

Publié le 17 juin 2022 à 12h15 par Thibault Morlain

Désormais aux commandes du recrutement du PSG, Luis Campos souhaiterait notamment réaliser le transfert de Milan Skriniar. Actuellement à l’Inter Milan, Slovaque pourrait ainsi venir densifier la charnière centrale parisienne. Mais pour réaliser cette opération, Campos devra faire avec les exigences des Lombards. Et pour Skriniar, les conditions sont visiblement claires. Le PSG est prévenu…

Avec l’arrivée visiblement imminente de Christophe Galtier à la place de Mauricio Pochettino comme entraîneur du PSG, Luis Campos va pouvoir passer aux choses sérieuses sur le marché des transferts. Et pour le club de la capitale, le Portugais a visiblement déjà ses priorités et celles-ci se trouvent en Italie avec le buteur de Sassuolo, Gianluca Scamacca, et le défenseur central de l’Inter Milan, Milan Skriniar. Alors que ces deux opérations semblent se préciser pour le PSG, un accord devra toutefois être trouvé. Et pour ce qui est de l’opération avec l’Inter Milan, Luis Campos a visiblement tenté un énorme coup.

#Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri https://t.co/ayp9BTbXsQ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 16, 2022

L’Inter Milan pose ses conditions

Luis Campos voudrait donc Milan Skriniar pour le PSG. Et pour le Slovaque, Gianluca Di Marzio révèle que les champions de France auraient fait une offre de 50M€ auxquels s’ajouterait un joueur parisien à choisir parmi une liste où on retrouverait Julian Draxler ou Thilo Kehrer. Pas de quoi toutefois visiblement intéresser l’Inter Milan. Les Lombards ne voudraient pas de joueur en échange et réclameraient 80M€.