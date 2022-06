Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos proche de boucler un double coup à 100M€ sur le mercato

Publié le 17 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Nouvel homme fort du Paris Saint-Germain, Luis Campos s’active en coulisse pour boucler les premiers transferts de l’écurie parisienne dans ce mercato estival. Le Portugais travaille notamment sur les arrivées de Milan Škriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) dans la capitale, deux joueurs proches du Parc des Princes à en croire la presse italienne.

Intronisé en tant que conseiller football du PSG pour succéder à Leonardo, Luis Campos s’est mis au travail depuis quelques semaines et a fixé ses premières priorités. Le Portugais envisage jusqu’à sept renforts, dont certains devraient être liés aux éventuels départs, avec l’arrivée d’un défenseur central, de plusieurs milieux de terrain, d’un attaquant et d’un latéral. Désireux d’injecter du sang neuf dans l’effectif parisien, Luis Campos a notamment coché les noms de Milan Škriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), deux dossiers dans lesquels le PSG est déjà passé à l’action. Pour autant, les pensionnaires de Serie A ne comptent pas faciliter les affaires du club de la capitale, et la concurrence n’arrange rien. Pas de quoi effrayer Luis Campos, qui poursuit les discussions et qui serait sur le point de trouver un accord, permettant au Paris Saint-Germain de boucler ses deux premiers transferts de l’été.

Le PSG touche au but pour Skriniar et Scamacca, pour plus de 100M€