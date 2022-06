Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les sept transferts que veut boucler Luis Campos cet été

Publié le 11 juin 2022 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 9h05

Tout juste officialisé en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos est déjà passé au travail. Le Portugais a priorisé l’arrivée d’un défenseur central, Milan Skriniar est l’option numéro une, et d’un milieu défensif. En parallèle, Campos cherche à élargir l’effectif et voudrait trois milieux, un attaquant et un latéral.

Malgré l’obtention du 10ème titre de champion de France, le PSG a connu une saison difficile. Eliminé en 8ème de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid malgré les deux buts d’avance, le club de la capitale s’est encore manqué dans la plus grande des compétitions. Résultat, Doha a décidé de prendre des décisions radicales pour éviter un nouvel échec aussi cuisant l’an prochain. Leonardo a été démis de ses fonctions, remplacé par Luis Campos, le nouveau « conseiller football » du PSG. Sur le banc, cela va bouger aussi. La position de Mauricio Pochettino est de plus en plus fragile et le technicien argentin ne va pas passer l’été. Contrairement aux rumeurs annonçant l’arrivée imminente de Zinédine Zidane, la priorité de Campos reste Christophe Galtier comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Et dans l’effectif, des mouvements sont également attendus.

Un défenseur central et un milieu défensif : les deux grandes priorités

A en croire les informations de L’Equipe , Luis Campos a érigé deux grandes priorités : un défenseur central et un milieu défensif. Et le PSG n’a pas attendu l’officialisation du Portugais pour bouger sur ces dossiers. Derrière, Milan Skriniar, le joueur de l’Inter Milan, serait la cible numéro une de Luis Campos. Cependant, Paris va devoir sortir le chéquier puisque le club intériste demanderait un montant avoisinant les 70M€. L’autre grande priorité, c’est un numéro 6. Après l’échec Tchouaméni, le PSG va devoir repartir de l’avant et pourrait relancer le dossier Pogba qui ne semble pas totalement perdu. Encore faut-il que l’international français accepte de ne pas rejoindre la Juventus…

🔴 Gazzetta : Le #PSG a fait une première proposition pour Milan #Skriniar à hauteur de 50M, mais l'Inter en réclame au moins 70. Chelsea est également intéressé, mais la sensation est que l'offre parisienne peut être encore augmentée. https://t.co/qnABRU5t7Y pic.twitter.com/9etpxYgnMF — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 10, 2022

Luis Campos veut élargir l’effectif