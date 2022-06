Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane aurait-il raison de recaler le Qatar ?

Publié le 11 juin 2022 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino la saison prochaine. Et malgré les récentes rumeurs, il n'existe aucun accord de principe entre le PSG et le technicien français. D'ailleurs, Zinedine Zidane ne va pas accepter le poste d'entraineur du club parisien cet été. Selon vous, l'ancien entraineur du Real Madrid aurait-il raison de recaler le PSG ?

Décrié depuis de longues semaines, Mauricio Pochettino ne devrait plus faire long feu au PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes pensent à se débarrasser de leur entraineur argentin depuis plusieurs mois, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à sa place, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. D'ailleurs, pour obtenir gain de cause, le PSG a un allié de poids : Alain Migliaccio. En effet, grâce au conseiller historique de Zinedine Zidane, Nasser Al-Khelaïfi a bien avancé sur ce dossier. Et à en croire Europe 1 et d'autres médias, les efforts du président du PSG auraient déjà payé. En effet, Nasser Al-Khelaïfi aurait désormais un accord de principe avec Zinedine Zidane pour une arrivée dès cet été. Mais comme Le 10 Sport vous l'a annoncé ce vendredi après-midi, cette information est fausse.

EXCLU - Mercato - PSG : Zidane c’est non, Galtier c’est très chaud https://t.co/6bMFSyqINh pic.twitter.com/VmPXhynLsW — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 10, 2022

Zinedine Zidane va-t-il faire le bon choix ?