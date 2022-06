Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane annoncé au PSG, la fake news éclate

Publié le 11 juin 2022 à 19h15 par Thibault Morlain

Ce vendredi, la presse s’est emballée à propos d’une nomination imminente de Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Le Français est, ce n’est pas un secret, la priorité du Qatar. Du côté de Doha, on pourrait alors toucher au but. Toutefois, la réalité pourrait bien être différente concernant ce dossier Zidane. En effet, le clan Zizou pourrait avoir une autre idée en tête avec ces rumeurs l’annonçant du côté du PSG.

A la recherche du successeur de Mauricio Pochettino, le PSG a surtout deux pistes en tête : Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Et ce vendredi, ça s’est enflammé concernant l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Certains annonçaient même un accord de principe entre le PSG et Zizou. Toutefois, l’agent de Zidane est vite monté au créneau pour démentir toutes ces informations. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, le mythique numéro 10 des Bleus ne viendra pas à Paris, tandis que Christophe Galtier se rapproche lui.

Mercato : Pourquoi Zinedine Zidane compte bel et bien recaler le PSG https://t.co/z55AE29KTo pic.twitter.com/x71Y2MDYGb — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

« Tout est faux »