Mercato - PSG : Face au Qatar, Luis Campos pousse pour Galtier et veut snober Zidane

Publié le 11 juin 2022 à 10h00 par Bernard Colas mis à jour le 11 juin 2022 à 10h02

Contrairement aux dernières informations qui circulent au sujet de Zinedine Zidane, le PSG est encore loin d’avoir convaincu l’ancien entraîneur du Real Madrid de prendre la succession de Mauricio Pochettino. Aucun accord n’est à signaler entre les deux parties, tandis que de son côté, Luis Campos souhaite faire venir Christophe Galtier. Un profil qui ne fait pas forcément l’unanimité au sein du club de la capitale.

Pour Mauricio Pochettino, l’aventure parisienne touche à sa fin. Si la possibilité de le voir rester au PSG une saison supplémentaire a récemment été évoquée, au cas où le club ne parvenait pas à trouver de remplaçant, ce scénario serait désormais exclu. Selon L’Équipe , Pochettino a été informé ce vendredi qu’il n’irait pas au bout de son bail s’achevant à l’été 2023. Le départ de l’Argentin sera donc bientôt acté, et l’arrivée d’un nouveau technicien est attendue. Ces dernières heures, c’est le nom de Zinedine Zidane qui revient avec insistance pour prendre les rênes du PSG, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties contrairement aux informations divulguées par certains médias. Officiellement intronisé comme conseiller football du club ce vendredi, Luis Campos garde les yeux rivés sur Christophe Galtier. Mais l’avis du Portugais ne fait pas l’unanimité en interne.

Le Qatar rêve de Zidane, mais Campos veut Galtier