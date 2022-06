Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier... Ça se confirme pour le successeur de Pochettino

Publié le 11 juin 2022 à 8h15 par Bernard Colas mis à jour le 11 juin 2022 à 8h25

Depuis ce vendredi, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance pour la succession de Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur du Real Madrid est en effet la grande priorité des Qataris, mais comme le10sport.com vous l’a révélé, Zidane ne devrait pas être le prochain entraîneur du PSG. Luis Campos a justement d’autres plans dans ce dossier.

Grand priorité du Qatar pour la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane s’est retrouvé au cœur des rumeurs ces dernières heures. Le technicien français, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, aurait trouvé un accord de principe avec le PSG en vue du prochain exercice selon Europe 1 , tandis que RMC assure de son côté que ce dossier pourrait se débloquer rapidement. Néanmoins, le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les deux parties, et c’est bien Christophe Galtier qui apparaît encore comme le grand favori pour prendre les rênes du PSG.

Zidane s’éloigne, Galtier priorité de Campos