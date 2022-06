Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier... Campos a pris une grande décision pour l'après-Pochettino

Publié le 10 juin 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Désireux de remplacer Mauricio Pochettino cet été, le PSG serait partagé en interne entre Zinedine Zidane et Luis Campos. Alors que son arrivée à Paris a été officialisée ce vendredi, le nouveau conseiller Football parisien ne devrait pas bouger ses pions ce week-end pour la succession de Mauricio Pochettino.

Après avoir officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait immédiatement annoncé à Leonardo qu'il n'allait pas continuer au PSG en tant que directeur sportif. Pour le remplacer, le président du PSG a décidé de faire appel à Luis Campos. En effet, le club de la capitale a annoncé ce vendredi l'arrivée officielle de son nouveau conseiller Football. D'ailleurs, Luis Campos a fait part de son immense bonheur d'intégrer l'organigramme du PSG dans la foulée. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club » , s'est réjoui le conseiller Football du PSG.

Luis Campos veut remplacer Pochettino par Galtier

Alors qu'il vient officiellement de prendre ses fonctions au PSG, Luis Campos devrait s'activer pour remplacer Mauricio Pochettino. En effet, le club de la capitale souhaiterait se débarrasser de son entraineur argentin avant la reprise. Ainsi, il seraient en quête de son successeur. Et à en croire France Bleu Paris , les hautes sphères du PSG auraient identifié deux profils : Christophe Galtier et Zinedine Zidane. D'une part, l'actuel coach de l'OGC Nice serait le choix de Luis Campos. D'autre part, l'ex-technicien du Real Madrid est désiré par l'actionnaire du Qatar. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG depuis de longs mois. Toutefois, selon nos informations de ce vendredi, le Ballon d'Or 98 - qui n'a aucun accord de principe avec le club parisien, comme confirmée par France Bleu Paris - ne va pas accepter de rejoindre le PSG cet été.

Aucun mouvement prévu ce week-end pour remplacer Pochettino