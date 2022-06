Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Les premiers mots de Luis Campos au PSG

Comme prévu, le PSG vient d’officialiser la nomination de Luis Campos avec l’intitulé de conseiller Football. Le dirigeant portugais prend le relais de Leonardo qui a été limogé en coulisses ces dernières semaines, et il a donné ses premiers mots en tant que nouveau membre du PSG.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Luis Campos intègre l’organigramme du PSG. L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et du LOSC vient d’être nommé Conseiller Football du club de la capitale, et il sera donc désormais en charge du recrutement du PSG à la place de Leonardo. Ce dernier, qui était souvent pointé du doigt ces derniers mois, aurait principalement échoué dans ses négociations avec l’entourage de Kylian Mbappé, et c’est la mobilisation du président Nasser Al-Khelaïfi qui a finalement permis de prolonger le natif de Bondy jusqu'en 2025 au PSG. L’ère Leonardo laisse donc place à celle de Luis Campos, et le dirigeant portugais débarquer au club avec de l’ambition.

« Le PSG, club le plus ambitieux et passionnant »

Dans ses premiers mots accordés au site officiel du PSG, Luis Campos affiche son bonheur d’avoir été nommé conseiller Football : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club », indique Luis Campos. Par ailleurs, le PSG en dit un peu plus sur la fonction de l’ancien dirigeant du LOSC, qui aura « la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine ». En gros, Luis Campos récupère bel et bien le flambeau de Leonardo.

Les premières missions de Campos

Luis Campos va donc désormais pouvoir se pencher pleinement sur sa mission au PSG, avec en premier lieu le dossier de l’entraîneur. Le10sport.com vous a confirmé que l’option Christophe Galtier était prioritaire aux yeux de Campos, mais de son côté, le Qatar a toujours privilégié Zinedine Zidane comme nous vous l’avions également annoncé. Et c’est finalement Doha qui semble avoir eu le dernier mot puisqu’à en croire les dernières tendances, un accord a été trouvé entre la direction du PSG et Zidane, qui devrait donc venir succéder à Mauricio Pochettino cet été. Luis Campos aura également du pain sur la planche pour le mercato du club de la capitale et aurait déjà multiplié les pistes en Ligue 1 (Botman, Fofana, Gusto, Majer) et à l’étranger (Skriniar, Scamacca, De Ligt). L'ère Luis Campos peut donc officiellement débuter au PSG.